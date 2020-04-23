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İstanbul Havalimanı Kulesi 23 Nisan'a özel kırmızı beyazla ışıklandırıldı

İstanbul Havalimanı Kulesi 23 Nisan'a özel kırmızı beyazla ışıklandırıldı
İstanbul Havalimanı Kulesi 23 Nisan'a özel kırmızı beyazla ışıklandırıldı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100’üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle havalimanının Hava Trafik Kontrol Kulesini Türk bayrağını temsil eden kırmızıbeyazla ışıklandırdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, güne özel olarak İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesini Türk bayrağını temsil eden kırmızı beyazla ışıklandırdı. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un 100'üncü yıl şerefine yönelik tüm halkı saat 21.00'da İstiklal Marşımızı söyleme davetine de katılan İGA İstanbul Havalimanı çalışanları da terminalde saat tam 21.00'de İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Ferhat Yasak

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