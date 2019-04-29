İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan İstanbul Havalimanı'na şehir merkezinden ulaşımı sağlamak için inşa edilen Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro hattı 1. etabında çalışmalar hızla devam ediyor. Metro hattında yer alan İhsaniye, Işıklar Otogar, Göktürk, Kemarburgaz istasyonlarında hummalı çalışmalar göze çarparken, gelinen son nokta havadan drone ile görüntülendi.

Toplam uzunluğu yaklaşık 70 kilometre olacak hattın, Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı yönünde uzunluğu yaklaşık 37,5 kilometre, İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı yönünde ise 32 kilometre olarak tasarlandı. İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak metro hattının ilk etabı 2019'da ikinci etabı ise 2021'de hizmete açılacak.

İstanbul Yeni Havalimanı Güzergah

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek. Hatta sırasıyla Gayrettepe, Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, Havalimanı-1, Havalimanı-2 ve Havalimanı-3 istasyonları bulunacak. Bu istasyonlar her biri yaklaşık 37 kilometre uzunluğunda olan 5.70 metre iç çaplı iki adet ana hat tüneli ve toplam uzunluğu yaklaşık 1.1 kilometre olan makas tünelleri ile birbirine bağlanacak. Sefer sıklığının 3 dakika olarak planlandığı hatta, maksimum işletme hızı 120 km/saat olup, istasyonlar ve güzergâh araçların 4'lü veya 8'li diziler halinde vatandaşlara hizmet edecek.

Entegre edilecek hatlar

Yeni metro ile saatte tek yönde 70 bin yolcu taşınabilecek. Hat tamamlandığında, Gayrettepe İstasyonu'nda Metrobüs ve Şişhane - Taksim - 4.Levent - Hacıosman Metro Hattı ile Kağıthane İstasyonu'nda Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı ile entegre olacak.

Ahmet Faruk Sarıkoç