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İstanbul Havalimanı olayları davasında 30 işçi hakkında tahliye kararı

İstanbul Havalimanı olayları davasında 30 işçi hakkında tahliye kararı
İstanbul Havalimanı olayları davasında 30 işçi hakkında tahliye kararı

İstanbul Havalimanındaki olaylarla ilgili 31’i tutuklu 61 kişinin yargılandığı davada 30 işçi tahliye edilirken 1 kişinin tutukluluğunun devamına karar verildi

İstanbul Havalimanı şantiyesinde meydana gelen olaylar sonrasında gözaltına alınan 31'i tutuklu 61 işçinin yargılanmasına başlandı.
Gaziosmanpaşa 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 31 tutuklu işçi ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
Duruşmada söz alan sanıklar savunma yaptı. Sanık savunmalarının ardından avukatları söz alarak müvekkillerinin beraatlerini talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme, 30 işçinin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verirken, 1 işçinin ise tutukluluğunun devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.  

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