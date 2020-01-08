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İstanbul Havalimanı, olumsuz hava koşullarından etkilenmedi

İstanbul Havalimanı, olumsuz hava koşullarından etkilenmedi
İstanbul Havalimanı, olumsuz hava koşullarından etkilenmedi

İstanbul’u etkisi altına alan fırtına ve olumsuz hava koşulları hava trafiğini olumsuz etkilerken, İstanbul Havalimanı’nda seferler aksamadan gerçekleştirildi. İGA Yönetiminin aldığı önlemler sayesinde havalimanı olumsuz hava koşullarına rağmen yolcularını mağdur etmedi.

İstanbul'u etkisi altına alan fırtına ve olumsuz hava koşulları hava trafiğini olumsuz etkilerken, İstanbul Havalimanı yönetimi başarılı bir organizasyona imza atarak, yolcularını mağdur etmedi. İstanbul Havalimanı'nda seferler aksamadan devam etti.

Ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus Havayolları uçağı nedeniyle uçuş trafiğine kapatıldığı süre boyunca İstanbul Havalimanı'na 50 uçak yönlendirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen (divert) 50 uçağa sorunsuz bir şekilde hizmet verildi.

Bin 119 uçağa hizmet verildi

İstanbul'da olan olumsuz hava koşullarının yaşandığı 7 Ocak Salı günü İstanbul Havalimanı'ndan iç ve dış hat olmak üzere bin 119 sefer yapıldı. Bu uçuşların 631'i gelen uçak, 563'ü ise giden uçak olurken, aynı gelen ve giden 187 bin 185 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı.

Tuncer Cengiz
 

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