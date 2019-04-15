İstanbul Havalimanı otoparkı artık ücretli

29 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda işletmeci firma, 15 Nisan'a kadar yolcuların otopark hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını duyurmuştu. 7 Nisan tarihi itibariyle tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda otopark hizmeti bugünden itibaren ücretli oldu.

Belirlenen ücret tarifesine göre kapalı otopark ücretleri şöyle:

"1 saat 21 TL, 1-3 saat 25 TL, 3-6 saat 39,50 TL, 6-12 saat 47 TL, 12-24 -saat 63 TL, Abonman aylık 444 TL"

Açık otopark ücretleri ise,

"0-1 saat 16 TL, 1-3 saat 19 TL, 3-6 saat 29 TL, 6-12 saat 32 TL, 12-24 saat 44.50 TL, Abonman aylık 332 TL" şeklinde.

Tuncer Cengiz