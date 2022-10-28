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İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın zirvesinde
İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı, 2022 yılının 3. çeyreğini kapsayan dönemde 19 milyon 957 bin 147 yolcu ağırlayarak Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın zirvesinde - Tıkla İzle

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi, (ACI Europe) 2022 yılının 3. çeyreğinde en fazla yolcu ağırlayan havalimanlarını açıkladı. 19 milyon 957 bin 147 yolcu ağırlayan İstanbul Havalimanı Avrupa havalimanları arasında birinci olurken Londra, Paris ve Amsterdam havalimanlarını geride bıraktı. Antalya Havalimanı ise 14 milyon 593 bin 276 yolcu ağlayarak Avrupa'nın en yoğun yedinci havalimanı oldu.

Tuncer Cengiz
 

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