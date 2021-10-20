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İstanbul Havalimanı yolunda karton yüklü kamyonet alev alev yandı

İstanbul Havalimanı yolunda karton yüklü kamyonet alev alev yandı
İstanbul Havalimanı yolunda karton yüklü kamyonet alev alev yandı

Kuzey Marmara otoyolu İstanbul Havalimanı mevkiinde karton yüklü bir kamyonette yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen kamyonet itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçtan geriye demir yığını kaldı. Kamyonetin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul Havalimanı yolunda karton yüklü kamyonet alev alev yandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 07.30 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Ankara istikameti İstanbul Havalimanı mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki karton yüklü kamyonette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede kamyoneti alev topuna döndüren yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülen araçtan geriye sadece demir yığını kaldı. Aracın yanma anı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi o sırada yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Batuhan Toprak-Yusuf Eker
 

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