İstanbul Havalimanı yolunda karton yüklü kamyonet alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 07.30 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Ankara istikameti İstanbul Havalimanı mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki karton yüklü kamyonette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede kamyoneti alev topuna döndüren yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülen araçtan geriye sadece demir yığını kaldı. Aracın yanma anı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi o sırada yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Batuhan Toprak-Yusuf Eker



İLGİLİ HABER Fethiye’de araç yangını

İLGİLİ HABER Avrasya Tüneli’nde araç yangını