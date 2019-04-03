İstanbul Havalimanı'na gidecek yolculara 15 gün ulaşım ücretsiz

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin 5 Nisan'da saat 03.00'te başlayıp 45 saat sonra 6 Nisan 23.59'da tamamlanacak. Taşınma süresince bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu yolları kullanacak sürücülerin alternatif yol güzergahlarını kullanmaları gerekecek. 29 Ekim'de uçuşlara başlanılan İstanbul Havalimanı'na yolcuların rahat ulaşması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.'nin bir markası olan HAVAİST'in 6 Nisan'dan itibaren 15 gün süreyle ücretsiz seferler düzenleyeceği duyuruldu.
HAVAİST, İstanbul Havalimanına 5 hat düzenleniyor. Yalnız İstanbulkart ile biniş yapılan seferlere ait hattı, durakları ve fiyatları şöyle:
Yenikapı İDO-Bakırköy-İstanbul Havalimanı Hattı (İST-1)- 18 TL
İstanbul Havalimanı Kalkış
Yenikapı İDO
Bakırköy İDO
Yenibosna Kuleli
Başakşehir Metrokent
TÜYAP- Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı hattı (İST-2)- 21 TL
İstanbul Havalimanı Kalkış
TÜYAP
Beylikdüzü-Cumhuriyet
Beylikdüzü Marmara Park
Bahçeşehir-Merkez
Kozyatağı metro-Tepeüstü-İstanbul Havalimanı hattı(İST-7)- 25 TL
İstanbul Havalimanı Kalkış
Kozyatağı-Metro
Ümraniye-Tepeüstü
Kavacık Köprüsü
Taksim-Abdülhak Hamit Caddesi-Beşiktaş-İstanbul Havalimanı hattı(İST-19)- 18 TL
İstanbul Havalimanı Kalkış
Taksim
Beşiktaş İETT Peronlar
Zincirlikuyu Metrobüs
4. Levent Metro
15 Temmuz Demokrasi(Esenler) Otogarı-Alibeyköy Cep Otogarı-İstanbul Havalimanı HATTI(İST-3)- 16 TL
İstanbul Havalimanı Kalkış
Esenler Otogarı
Otogar Yolu Esenler
Alibeyköy Cep Otogarı
Hasdal
Göktürk Emniyet Amirliği