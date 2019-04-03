İstanbul Havalimanı'na gidecek yolculara 15 gün ulaşım ücretsiz

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin 5 Nisan'da saat 03.00'te başlayıp 45 saat sonra 6 Nisan 23.59'da tamamlanacak. Taşınma süresince bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu yolları kullanacak sürücülerin alternatif yol güzergahlarını kullanmaları gerekecek. 29 Ekim'de uçuşlara başlanılan İstanbul Havalimanı'na yolcuların rahat ulaşması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.'nin bir markası olan HAVAİST'in 6 Nisan'dan itibaren 15 gün süreyle ücretsiz seferler düzenleyeceği duyuruldu.

HAVAİST, İstanbul Havalimanına 5 hat düzenleniyor. Yalnız İstanbulkart ile biniş yapılan seferlere ait hattı, durakları ve fiyatları şöyle:

Yenikapı İDO-Bakırköy-İstanbul Havalimanı Hattı (İST-1)- 18 TL

İstanbul Havalimanı Kalkış

Yenikapı İDO

Bakırköy İDO

Yenibosna Kuleli

Başakşehir Metrokent

TÜYAP- Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı hattı (İST-2)- 21 TL

İstanbul Havalimanı Kalkış

TÜYAP

Beylikdüzü-Cumhuriyet

Beylikdüzü Marmara Park

Bahçeşehir-Merkez

Kozyatağı metro-Tepeüstü-İstanbul Havalimanı hattı(İST-7)- 25 TL

İstanbul Havalimanı Kalkış

Kozyatağı-Metro

Ümraniye-Tepeüstü

Kavacık Köprüsü

Taksim-Abdülhak Hamit Caddesi-Beşiktaş-İstanbul Havalimanı hattı(İST-19)- 18 TL

İstanbul Havalimanı Kalkış

Taksim

Beşiktaş İETT Peronlar

Zincirlikuyu Metrobüs

4. Levent Metro

15 Temmuz Demokrasi(Esenler) Otogarı-Alibeyköy Cep Otogarı-İstanbul Havalimanı HATTI(İST-3)- 16 TL

İstanbul Havalimanı Kalkış

Esenler Otogarı

Otogar Yolu Esenler

Alibeyköy Cep Otogarı

Hasdal

Göktürk Emniyet Amirliği