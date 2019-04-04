İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir! İstanbul Havalimanı durakları ve ücretleri ne kadar

İstanbul Yeni Havalimanı'na nasıl gidilir! İstanbul Havalimanı durakları ve ücretleri ne kadar 29 Ekim 2018 tarihinde açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı 6 Nisan Cumartesi günü sabah saat 10:00'dan itibaren büyük yoğunluğa kavuşacak. Ancak İstanbulluların kafalarındaki en büyük sorulardan biri yeni havalimanına ulaşımın nasıl sağlanacağı konusunda. Dünyanın en büyük havalimanı özelliğine sahip olacak İstanbul Havalimanı'na ulaşım İETT, taksi, otobüs ile rahatlıkla sağlanabiliyor. İşte İstanbul Havalimanı güzergâhları, durakları ve ücretleri…





TOPLU ULAŞIMDA İKİ SEÇENEK VAR

İstanbul Havalimanı'na gitmek için vatandaşların toplu taşımada iki seçeneği var. İstanbullular, İETT otobüsleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Otobüs AŞ'ye ait Havaist otobüsleri ile yeni havalimanına rahatlıkla ulaşım sağlayabiliyor.

İETT OTOBÜSLERİNİN HAREKET NOKTALARI, SEFER SAATLERİ VE ÜCRETLERİ

İETT Otobüslerini kullanarak İstanbul Havalimanı'na gitmek isteyen yolcular, Mecidiyeköy, Halkalı ve Atatürk Havalimanı'ndan Yeni Havalimanı'na gidebilecek. Yolculuk, Mecidiyeköy ve Halkalı'dan bir saat, Atatürk Havalimanı'ndan 1 saat 15 dakika sürecek. Vatandaşlar,bu hatları İstanbulkartlarını kullanarak 2 Tam Bilet (Yani 5 Lira 20 Kuruş) karşılığında kullanabilecek.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA HAVAİST İLE ULAŞIM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Havaist ise, İstanbul Havalimanı'na 20 hatta sefer düzenleyecek.

HAVAİST OTOBÜSLERİNİN KALKIŞ NOKTALARI ŞÖYLE:

Havaist aracılığıyla İstanbul Havalimanı'na ulaşmak isteyen yolcular, Alibeyköy Cep Otogarı , Arnavutköy, Bahçeşehir, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Hacıosman, Halkalı, Kadıköy, Kemerburgaz, Mahmutbey, Metro, Mecidiyeköy, Otogar, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanahmet, Taksim, Tüyap ve Yenikapı noktalarından hareket eden otobüsleri kullanabilecek.

Ayrıca Havaist 15 gün boyunca İstanbul Havalimanı yerine yanlışlıkla Atatürk Havalimanı'na gelen yolculara özel ‘ücretsiz' ring sefer düzenleyecek.

HAVAİST İSTANBUL HAVALİMANI ÜCRETLERİ

Havaist, sadece İstanbulkart ile ulaşımın sağlanabileceği İstanbul Havalimanı'na 150 lüks araçla hizmet verecek. Havaist ile yapılan yolculuğun ücretleri ise 16 ile 25 lira arasında değişiyor. Havaist, yolculuk süresince yolculara internete bağlanma imkanı da sunuyor.

ÖZEL ARACIYLA GİDENLERE ÜCRETSİZ OTOPARK

Havaist ve İETT otobüsleri seçeneklerini kullanmayıp özel aracıyla İstanbul Havalimanı'na gitmek isteyen yolculara bir de iyi haber var. Aracıyla havalimanına gidecek olanlar otopark hizmetinden 15 Nisan'a kadar ücretsiz olarak yararlanabilecek.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Tüm bu seçeneklerin dışında İstanbul Havalimanı'na gitmek için taksi kullanmak isteyen yolcular ise Taksim'den 110, Sarıyer'den 125, Bakırköy'den ise 120 lira ödeyerek havalimanına gidebilirler.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA RAYLI SİSTEM NE ZAMAN AKTİF OLACAK?

İki yıl sonra devreye girecek olan Gayrettepe metro bağlantısı ve Halkalı –Havalimanı raylı sistem hatları yolcuların İstanbul Havalimanı'na ulaşımını daha da kolaylaştıracak.

KAYNAK:TGRT HABER