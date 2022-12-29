İstanbul Havalimanı'na ulaşım hizmeti veren otobüste çocuk bile unutuldu

İstanbul Havalimanı'nda yolcu taşımacılığı faaliyeti için İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından yetkilendirilen Havaist, İstanbul'un 51 farklı noktasından 11 hattan yolcu taşımacılığı yapıyor. Ulaşım firmasında yolculuk eden bazı vatandaşlar ya çantalarını ya da özel eşyalarını otobüste unutuyor.

Unutulan muhabbet kuşunu çalışanlar bakıyor

Firma unutulan eşyaların sahiplerine ulaştırmak için özel bir sistem kurdu. 2022 yılında sisteme kaydedilen 11 bin 555 kayıp eşyadan 9 bin 464'ü sahiplerine teslim edildi. Gitar, Ruslara özgün müzik aleti, kitap gibi çok sayıda eşya firmanın kayıp eşya bürosunda sahiplerini bekliyor. Büro yetkilileri 1 ay önce otobüste unutulan muhabbet kuşuna ise gözü gibi bakıyor.

Sahibine teslim edilemeyen ürünler yardım kuruluşlarına bağışlanıyor

Unutulan eşyalar için uygulanan sistem ile ilgili açıklamalarda bulunan Havaist kayıp eşya bürosu sorumlusu Davut Tuğlu, "Burada yolcularımızın kayıp eşyalarını teslim etmekle hükümlüyüz. 2022 yılı itibariyle bir yıl boyunca kayıp eşyada 12 bin rakamına ulaştık. Bu da ayda bin adet eşya yapıyor. Kaptanlarımız seferin ardından araç içi denetimlerini yapar, bu esnada unutulan bir eşya varsa bunun fotoğrafını çeker bize iletir. Biz teslim aldığımız eşyayı sisteme girdikten sonra her semtin raflama sistemine eşyayı koyarız. Yolculara teslim etmek için eşyaları burada bekletiriz. Eşyaları yüzde 85 teslim etme oranımız var. Teslim alınamayan eşyaları bir süre sonra Darülaceze, belediyeler ve yardım kuruluşlarına bırakıyoruz" dedi.

Tuncer Cengiz - Batuhan Toprak

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