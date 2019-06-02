İstanbul Havalimanı'nda 10 milyonuncu yolcuya sürpriz karşılama

5-6 Nisan tarihlerinde gerçekleşen büyük taşınmanın ardından tam kapasiteyle faaliyete başlayan İstanbul Havalimanı, bugün 10 milyonuncu yolcusunu ağırladı. Şanslı yolcuya İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından sürpriz karşılama töreni yapıldı.

Sürpriz karşılamada şaşkınlığını gizleyemedi

10 milyonuncu yolcu olduğundan habersiz bir şekilde bayram tatili için İzmir'e gitmek üzere havalimanına gelen Esra Yeşilöz isimli yolcu, kontuarda bilet işlemlerini tamamladığı sırada beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Havalimanı yönetimi yolcuyu, özel yolcuyu bando ve konfeti eşliğinde çiçeklerle karşıladı. Gösterişli karşılama töreni karşısında yolcu şaşkınlığını gizleyemedi. Seyahat etmek için havalimanına gelen çok sayıda yolcu da o anlara eşlik etti. Bazı yolcular cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi. Bando ekipleri ise sergiledikleri performansla terminaldeki bütün yolculara keyifli anlar yaşattı.

“Birden oldu her şey, çok heyecanlıyım”

Öğretmen olduğunu ve bayram tatili için İzmir Kuşadası'na gittiğini belirten Karşılama Esra Yeşilöz, “İzmir'e gidiyorum. 10 milyonuncu yolcu olmuşum. Şaşırdım. Aslında çok şaşkınım. İşlemlerle uğraşıyordum. Hiç beklemiyordum. Çok teşekkür ederim. 10 milyonuncu yolcu olmak da güzel bir duyguymuş. Yaşattığınız için çok teşekkür ederim. Açıkçası anlayamadım. Birden oldu her şey. Çok heyecanlıyım. Bayrama Kuşadası'na gidecektim. Herkesin Bayramı kutlu olsun” dedi.

İstanbul Havalimanı 57 günde 10 milyon yolcu ağırladı

6 Nisan'da Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve “Büyük Göç” olarak adlandırılan taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı, 2 Haziran 2019 itibari ile toplamda 10 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Havalimanının kapılarını açmasıyla birlikte, ilk uçuşun başladığı 6 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar toplam 26 bin 280 uçuşla, 4 milyon 501 bin 615 yolcu uçuş gerçekleştirdi. Toplam yolcuların 2 milyon 281 bin 604'ünü gelen, 2 milyon 220 bin 011'ini ise giden yolcu oluşturdu.

Diğer yandan, 1-30 Mayıs tarihleri arasında, 35 bin 696 uçuşla, 5 milyon 228 bin 447 yolcu uçuş gerçekleştirdi. Toplam yolcuların 2 milyon 591 bin 190'ını gelen, 2 milyon 637 bin 257'sini ise giden yolcu oluşturdu. İstanbul Havalimanı'nda toplam 1-2 Haziran 2019 tarihlerinde ise giden ve gelen yolcu olmak üzere toplam 480 bin yolcu ile 10 milyon yolcuya ulaşıldı. Yıllık 90 milyon yolcu kapasitesi ile yolcularını misafir eden dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek.

Ferhat Yasak



