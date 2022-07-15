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İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz sergisi

İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz sergisi
İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz sergisi

15 Temmuz darbe girişiminin 6’ıncı yılında İGA, İstanbul Havalimanı’nda ’Türkiye Aşkına’ temalı fotoğraf sergisi düzenledi. Darbecilere direnirken şehit olan vatandaşların o gece kullandıkları eşyalar sergilendi.

İstanbul Havalimanı’nda 15 Temmuz sergisi - Tıkla İzle

15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yılında İGA İstanbul Havalimanı'nda bir dizi etkinlik düzenleniyor. İlk olarak 'Türkiye Aşkına' temasıyla açılan fotoğraf sergisinde darbe girişimi ve sonrasındaki olayları anlatan 24 fotoğrafa yer verildi. Sergi alanında ayrıca darbecilere direnirken şehit olan vatandaşların o gece kullandıkları eşyalar da sergilendi. 21 Temmuz tarihine kadar ziyaret edilebilecek olan serginin yanı sıra havalimanında LED ekranlarda 15 Temmuz gösterimleri yapılacak.

Tuncer Cengiz

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