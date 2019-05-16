İstanbul Havalimanı'nda apron güvenliği özel köpeklere emanet

İstanbul Havalimanı'nda ilk etabının tam kapasiteyle devreye girmesiyle birlikte yolcu güvenliğinin yanı sıra kargolardaki güvenlik de önemli bir yer tutuyor. Açılışıyla birlikte bir çok ilke imza atan İstanbul Havalimanında yeni bir uygulamayı hayata geçirildi. Bu kapsamda Havalimanlarında güvenlik hizmeti veren Gözen Güvenlik şirketi, İstanbul Havalimanında çoğunluğu K9'lardan oluşan köpekler için terminal binası yaptı.

Köpek terminalinde

Başta bomba ve uyuşturucu tespiti konusunda eğitilen toplam 70 köpek, apronda görev alarak kargoların güvenliği noktasında kilit rol oynuyor. Her gün geçen çok sayıda kargoyu tek tek arayan köpekler, uluslararası sertifikaya sahip olup, güvenlik işlemlerinin çok hızlı ve doğru yapılmasına katkı sağlıyor. Öte yandan yapılan yeni terminal binasında köpeklerin bakım ve barınmasının yanı sıra çeşitli eğitimlerini de bu merkezde veriliyor.

Sadece köpekler değil idarecilerde eğitiliyor

İstanbul Havalimanında bulunan Gözen K9 köpek terminalinde köpeklerin yanı sıra onlarla beraber hizmet veren idarecileri de eğitiliyor. K9 köpeklerinin 14 haftalık bir eğitimin sonunda çalışabilir duruma geldiğini söyleyen K9 Baş Eğitmeni Dursun Kaya, “Köpeklerimizin almış oldukları eğitim süresi almış oldukları eğitim branşlarına göre değişkenlik gösteriyor. Bizim yoğunluklu olarak patlayıcı madde tespit köpeklerine eğitim verdiğimiz için, 14 haftalık bir eğitimin sonucunda çalışabilir duruma geliyorlar. Bu 14 hafta sonunda patlayıcı maddeyi bulup, tespit edip, tepki şekli ile bize bildirmekteler. Pasif alarm tepkileri ile bize tepki vermekteler. Pasif alarm tepkileri ayakta donarak kalma, oturarak bekleme ya da yatarak bekleme şekilleri olarak üçe ayrılıyor. 14 haftalık süreç içerisinde ilk 8 haftada ilk kendimiz eğitmen arkadaşlar vasıtasıyla eğitim veriyoruz. Geri kalan 6 haftalık bölümde de idareci arkadaşlarla birlikte eğitimlere devam ediyoruz. İdareci arkadaşlarımız bu kursun sonunda köpeklerini idare etme, madde bulduğunda algılama, sağlık sorunlarını algılama, ödüllendirme ve benzeri yeteneklere kavuşturuluyorlar” dedi.

Köpeklerin her türlü konforu düşünüldü

Türkiye'de yedi farklı Havalimanı'nda köpekleriyle hava kargo tarama hizmeti verdiklerini söyleyen Gözen Güvenlik K9 Operasyon Müdürü Onur Zeyrek ise, ”Daha önce Atatürk Havalimanı'nda 40 köpeklik bir barınağımız mevcuttu. Şimdi İstanbul Yeni Havalimanı'nda ise eş zamanlı 70 köpek barındırabildiğimiz bir barınağımız mevcut. Bu barınakta arkada görebileceğiniz şekilde toplam 24 adette bizim koşu yolumuz bulunuyor. Bu koşu yoluna köpeklerimizi günde 3 defa hava almaları için çıkartıyoruz. Köpek refahı bizim için oldukça önemli. Köpek koşu yollarımızda bunun ana unsurlarından bir tanesi. Aynı zamanda haftada bir kez şirket veterinerimiz buraya geliyor. Burada köpeklerimizin genel muayenesini yaparak, uygulanması gereken tedaviler var ise bunları uyguluyor. Biz köpeklerimizin refah standartını kurgularken mevzuatın üzerinde yaptık” diye konuştu.

Eğitmenler, K9 köpeklerinin her türlü sorununu bilmek zorunda

Gözen Güvenlik olarak iki branşta köpek eğittiklerini söyleyen Onur Zeyrek , ”Toplamda iki ana ayrı branşta bizim köpeklerimiz var. Köpeklerimizin büyük çoğunluğu patlayıcı tespit köpeklerinden oluşmakta. Buna ilave olarak ta narkotik tespit köpeğimiz de var. Şu anda İstanbul Havalimanı'nda 22 ekibimizle biz hizmet veriyoruz. 20 köpeğimizde Atatürk Havalimanı'nda bulunuyor. Mevzuat gereği sadece köpeklerin patlayıcı madde kokularını tespit edip edemediği değil, aynı zamanda idareciyle uyumları, idarecinin yönlendirmelerine ne kadar yanıt verdiği'de değerlendiriliyor. Dolayısı ile hem köpek hem idareci hem de tim olarak sertifikasyon testinden geçmekle yükümlüler” şeklinde konuştu.

Dünyanın en büyük havalimanı K9 eğitimi terminali

Dünyada hiçbir havalimanı'nda bu kadar büyük bir K9 Eğitim terminalinin olmadığını söyleyen Onur Zeyrek,” İstanbul Havalimanı'ndaki köpek barınağımız toplamda 70 köpek barındırma kapasitesine sahip ve Türkiye'de ki tüm havalimanıları içinde burası en büyük köpek barınağı olarak inşa edildi. Bu büyük barınak kapasitenin çok olması nedeniyle köpek refahına da çok önem verdik” dedi.

Kafeslerde köpekler için 24 saat sıcak su yatak ve kurutma odası bulunuyor

Gözen Güvenlik yetkililerinin İstanbul Havalimanı'nda yaptığı K9 Terminal binasında köpeklerin her türlü ihtiyacı düşünüldü. Köpeklerin hava alması dolaşması en ince ayrıntısına kadar düşünülürken, Köpeklerin hasta olmaması için kafesler özel paslanmaz çelikten yapıldı. Köpekler özel şampuan ve sabunlarla yıkanırken, yıkanan köpekler için özel kurutma makinesi bile var. Köpeklerin haftada bir veteriner tarafından kontrol edildiğini söyleyen Onur Zeyrek, “Tüm köpeklerimizin barınabileceği içerisinde yatağının ve sürekli olarak suyunun bulunduğu kafesler mevcut. Diğer taraftan toplamda 24 tane köpeklerimizin hava alması koşması ve diğer köpeklerimizle sosyalleşeceği koşu yolu mevcuttur. Burası bizim köpek yıkama odamız. Köpeklerimizi mevsime göre ve veteriner hekim tavsiyesi üzerine düzenli olarak yıkıyoruz. Köpeklerimiz bu merdivenden çıktıktan sonra idareci tarafından burada yıkanıyor. Burada 24 saat sıcak su bulunuyor. Köpeklerin yıkanması bittikten sonra kuruma alanına alıyoruz. Banyo yaptırdığımız köpekleri kurutma makinesinin içine alıyoruz ve kurutuyoruz. Köpeklerimizle hava kargo aramasına ilaveten aynı zamanda araç arama konusunda da eğitim vermekteyiz” değerlendirmesinde bulundu.

“Köpeğimi çok seviyorum, beni görünce mutlu oluyor”

Köpekleri çok sevdiğini söyleyen Eğitmen Gözde Pekdemir, “Daha öncede köpeklerle geçmişim vardı. Köpekleri de seviyordum. Gözen Güvenlikte işe başladıktan sonra K9 idarecisini görünce ben de olmak istedim. 10 ay boyunca orada çalıştım. Daha sonra Gözen K9'a başvuru yapmak istedim. Mülakatlara katıldım sınavlara girdim ve kazandım. Köpeğimi çok seviyorum. Beni görünce mutlu oluyor” ifadelerini kullandı.

Köpekler emekli olunca inzivaya çekiliyor

Gözen Güvenlik K9 Timinde görev yapan bomba ve uyuşturucu uzmanı köpekler, yaklaşık 12 ile 14 yıl hizmet verebiliyor. Koklama yetilerini kaybeden bomba uzmanı köpekler daha sonra Silivri de ki özel merkezi götürülerek burada emeklilik hayatı sürüyorlar. Ölene kadar burada tüm ihtiyaçları karşılanan K9 köpekleri ölünce eğitim merkezinde bulunan köpek mezarlığına gömülüyorlar.

Eğitimli bir köpek 8 veya 10 bin Euro'ya satılıyor

Eğittiği bomba ve uyuşturucu uzmanı köpekleri Türkiye'de bir çok sektörde kullanan Gözen Güvenlik, eğittiği köpekleri yurt içi ve yurt dışına satarak hatırı sayılır bir para da kazanıyor. Gözen güvenlik K9 eğitim birimi eğittiği köpekleri yurt içi ve ya yurt dışına 8 ile 10 bin Euro karşılığında satılıyor.

Tuncer Cengiz

