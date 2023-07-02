İstanbul Havalimanı'nda bayram dönüşü yoğunluğu sürüyor

Bayram tatilini geçirmek için İstanbul'dan ayrılan vatandaşların dönüşü sürüyor. İstanbul Havalimanı'nda da yoğunluk devam ederken, İGA İstanbul Havalimanı yetkilileri, vatandaşların sorun yaşamaması için tüm önlemleri aldı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm personelin 24 saat esasına göre çalıştığı belirtildi. Öte yandan, bugün tüm zamanların yolcu ve uçuş rekorunun kırılmasının beklendiği ifade edildi.

Tuncer Cengiz

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