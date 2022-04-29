İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği

Ramazan bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler binlerce vatandaş, bayrama sayılı günler kala megakentten ayrılmaya başladı. Tatil beldelerine ve memleketlerine tatile gitmek için hava ulaşımını tercih edenler, İstanbul Havalimanı'ndaki hareketliliği de arttırdı.

193 binin üzerinde yolcunun bugün uçması bekleniyor

Haftanın son mesai gününde hareketlilik, sabah saatlerinden itibaren başladı. Güvenlik kontrolünün ardından terminale giriş yapan yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Bayram öncesi bugün İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilmesi planlanan bin 253 tarifeli seferle, toplam 193 bin 208 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

“Bu yıl da çifte bayram yapacağız”

Bayram tatili için memleketi Trabzon'a gittiğini belirten yolculardan Yaşar Yağız, “Trabzon Of'luyum. Trabzon'a bayramı memlekette geçirmeye gidiyoruz. Bu yıl çifte bayram yapacağız. İnşallah şampiyonluğu da kutlayacağız. Ama çok ciddi yoğunluk var. Malum Karadeniz sis var memlekette, uçaklar da iptal oldu. Herkesin bayramını kutluyoruz” diye konuştu.

Yolculardan Adil Yurtsever ise, “Arnavutluk'tan geliyorum. Bayram ziyareti için büyüklerimizi yanına Tokat'a gidiyorum. Tokat Havalimanı yeni açıldı orada yoğunluk olduğundan dolayı, uçuşlar dolu. Ben şimdi Ankara'ya gideceğim, oradan da tekrar Tokat'a ulaşmaya çalışacağım. Son zamana bıraktığım için bilet bulamadım. Herkese sağlıklı, huzurlu bayramlar dilerim” dedi.

Bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda başlayan hareketliliğin Ramazan Bayramı sürecinde devam etmesi bekleniyor.

Ferhat Yasak

