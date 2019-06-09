İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinin son günü nedeniyle İstanbul Havalimanı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek için giden vatandaşların dönüşü nedeniyle İstanbul Havalimanı bin 294 seferle rekor kırdı. Bu seferlerin 641 gelen uçak olurken, İstanbul Havalimanının iç ve dış hatlar geliş katlarında, bagaj bantlarında, yolcu karşılama noktalarında ve taksi bekleme noktalarında yoğunluk yaşandı.

Bayram tatilini İzmir'de geçiren Avukat Pelin İşçi, “Bayram tatilinden biraz daha önce gittim. Çarşamba günü falan gittim. Bugün 12 gün falan oldu. İzmir'den geliyorum. Duruşmam denk geldi bayram tatiline. Tatil gayet güzeldi. Bugün İzmir Havalimanı yoğun değildi belki sabah saatleri olduğu için” dedi.

Bayram tatilini ailesi ile birlikte geçiren Yılmaz Gökgöz ise, “Ailemizle İzmir'e gittik, Ödemiş ilçesine. Köye gittik çocuğumuzu gezdirdik. Gayet mutlu bir şekilde dönüyoruz. Tatilimiz gayet iyiydi. Keyifliydi yetmedi bile. Az bile geldi” diye konuştu.

Türk Hava Yolları yüzde 90 dolulukla uçuyor

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini tatil yörelerinde ya da sevdikleriyle değerlendirmek için şehirden ayrılan İstanbullular tatilin son günü dönüş yoluna çıktı. Türk Hava Yolları 9 Haziran tarihinde İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na varış seferlerinde yüzde 90 doluluk oranına ulaştı.

“Büyük Göç” sonrası ilk bayram yoğunluğunu yaşayan İstanbul Havalimanı'na tatilin son günü için 488 varış seferi planlandı. Başarıyla devam eden operasyonlarda Türk Hava Yolları 88 bin 200 yolcuyu yüzde 90 doluluk oranı ile İstanbul Havalimanı'na taşıyacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 122 dönüş seferinde 20 bin yolcu yine yüzde 90 doluluk oranı ile İstanbul'a dönecek.

Bayram tatilinde en çok hangi şehirler rağbet gördü

Türk Hava Yolları'nın tatilin ilk yedi günü, 31 Mayıs - 7 Haziran arasındaki uçuşlarında doluluk oranı yüzde 90'ları geçti. Bodrum'a 191 uçuş yapılırken, yolcu sayısı 28 bin 624 oldu. Doluluk yüzde 85'i buldu. Dalaman'a 139 uçuşta 21 bin 328 yolcu taşındı. Ortalama doluluk yüzde 83.25 olarak gerçekleşti. Kapadokya-Nevşehir'e giden yolcu sayısı 6 bin 715 oldu. Doluluk oranı yüzde 95'i aştı. Antalya'ya 402 uçuş gerçekleştirildi. Ortalama doluluk yüzde 85.3 oldu. Yolcu sayısı da 58 bini geçti. Antalya Gazipaşa Havalimanı'na 31 uçak indi. Yolcu sayısı 4 bin 462 oldu. Ortalama doluluk yüzde 88.6'ya ulaştı. İzmir'e toplam uçuş sayısı 262, yolcu sayısı 39 bin 852 oldu. Trabzon'a 183 uçakla 29 bin 284 kişi gitti. Mardin'e ise 28 uçuş yapıldı. Yolcu sayısı 4 bin 941 olurken, doluluk yüzde 98.5'e çıktı.

Bilal Ekşi, yolcu sayılarını paylaştı

Tatilin son günü nedeniyle sosyal medya hesabı twitter üzerinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yarın iş, bugün dönüş! Bugün İstanbul'a dönüş zamanı. İstanbul Havalimanına yolcu sayısı: Gelen 88.238 Giden 72,873 Gelişte 500 sefer yapıyoruz" dedi.

Tuncer Cengiz



