İstanbul Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu başladı

9 günlük Kurban Bayramı tatilini yurt dışı ve yurt içinde geçirmek için İstanbul'dan ayrılan vatandaşlar dönmeye başladı. Bayram tatilinin bitmesine iki gün kala İstanbul Havalimanı'nda da dönüş hareketliliği yaşanıyor.

40 bin kapasiteli otopark doldu

Kurban Bayramı nedeniyle şehir dışına çıkan vatandaşlar araçlarını İstanbul Havalimanı otoparkına bıraktı. Yoğun talep nedeniyle 40 bin araç kapasiteli otopark dolarken, bazı yolcular araçlarını park etmek için bir süre tur atmak zorunda kaldı. Öte yandan havalimanı yetkilileri dönüş yoğunluğu nedeniyle önlem alırken, İstanbul Havalimanı'nda bugün ve yarın tüm zamanların yolcu ve uçuş rekorunun kırılması bekleniyor.

Tuncer Cengiz

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