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İstanbul Havalimanı'nda ilk uçak Ankara'ya hareket etti

İstanbul Havalimanı'nda ilk uçak Ankara'ya hareket etti
İstanbul Havalimanı'nda ilk uçak Ankara'ya hareket etti

Taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli uçak, Ankara’ya gitmek üzere pistten havalandı.

İstanbul Havalimanı'nda ilk uçak Ankara'ya hareket etti - Tıkla İzle

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na geçişi kapsayan büyük taşınma işlemi sırasında her iki havalimanında da gece saat 02.00 ile 14.00 arasındaki 12 saatlik süre boyunca uçuşlar durdurulmuştu.

Türk ve dünya havacılık tarihine geçecek operasyonun tamamlanmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'nda ilk tarifeli uçak, Ankara'ya hareket etti. Türk Hava Yolları'na ait TK2154 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçak, 172 yolcusu ve yüzde 96 doluluk oranıyla saat 14.00'te başkente gitmek üzere pistten havalandı.

Uçağa binen yolcular ilk uçuşta yer alarak tarihe geçtiklerini kaydederken THY ve Turkısh Ground Services (TGS) yetkilileri Ankara'ya giden yolcuları uğurlayarak küçük hediyeler takdim etti.  

Ferhat Yasak - Tunacan Atalay

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