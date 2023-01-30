İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul Havalimanında kar yağışı etkili oldu

İstanbul Havalimanında kar yağışı etkili oldu
İstanbul Havalimanında kar yağışı etkili oldu

İstanbul Havalimanında başlayan kar yağışı kısa süreli etkili oldu. Yağış sonrası piste bulunan uçakların üzerinde kar birikintisi oluştu.

İstanbul Havalimanında kar yağışı etkili oldu - Tıkla İzle

İstanbul Havalimanında akşam saatlerinde başlayan ve kısa süreli etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüye büründü. Etkili olan yağış sonrası İstanbul Havalimanı pisti üzerinde bulunan park halindeki uçak ve araçların üzerinde kar birikintisi oluştu. Kısa süreli etkili olan kar yağışı sona ererken, İstanbul Havalimanında uçak seferlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Tuncer Cengiz
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.