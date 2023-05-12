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İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemine devam ediliyor

İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemine devam ediliyor
İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemine devam ediliyor

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşların İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemi devam ediyor.

İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemine devam ediliyor - Tıkla İzle

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi kapsamında yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabilmeleri için İstanbul Havalimanı'nda sandıklar ve oy kabinleri kurulmuş ve oy verme işlemi Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar gereği 27 Nisan Perşembe günü başlamıştı. Bununla beraber 6'sı geliş, 6'sı gidiş katında olmak üzere toplam 12 sandıkta seçmenler oylarını kullanmaya devam ediyor. Yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs itibariyle sona ererken, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek. Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda oy kullanan seçmenlerin sayısı ise 18 bini geçti.

Lokman Sarıkurt

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