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İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu

İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu

ilk ara tatilin başlamasının ardından İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği başladı. Tatillerini yurt içi ve yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar havalimanına akın etti.

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararla ara tatil sayısı dörde çıkarılırken, bugünkü derslerin ardından ilk ara tatil başlıyor. İlk ara tatilini yurt içi ve yurt dışında değerlendirmek isteyen yolcular, öğle saatlerinden itibaren iç hatlar ve dış hatlar terminalinde yoğunluk oluşmasına neden oldu. Terminal girişlerinde kontrolden geçen yolcular, kontuarlarda bilet işlemlerini gerçekleştirdi.

Yoğunluk hava yolu şirketlerinin yüzünü güldürdü

Okulların bugün tatil edilecek olması nedeniyle uçak seferlerine artan talep, hava yolu şirketlerinin yüzünü güldürdü. İstanbul Havalimanı İşletmecisi olan İGA, artan yoğunluk nedeniyle yolcuların uçaklarını kaçırmaması ve işlemlerini rahat yapabilmesi için tüm önlemleri aldı. Bazı kontuarlar ile terminal girişlerindeki yoğunluğun seyahatlerde aksamalara neden olmaması için görevlilerin yoğun mesai harcadığı görüldü.

Annesi ve küçük kardeşi Ayşe Neva Alemdar ile Trabzon'a giden Mehmet Akif Alemdar, “Okullar tatil oldu. O yüzden gezmeler başladı. Herkes geziyor. Trabzon'a ailemin yanına gidiyorum. Dedem var. Yeni doğan bir kuzenim oldu onu görmeye gidiyoruz. Okul çok güzel sınavlarım iyi geçti. Derslerim iyi” dedi.

Tatilini Almanya'da geçirmek için giden Kerim Yiğit, “Tatil bittiği gibi okula devam edeceğiz. Azcık sakinleşmek için zamanımız olacak” ifadelerini kullandı.

Küçük Irmak ise “Okul kolaydı. Tatile gitmiyorum orası benim evim olacak. Daha önce Almanya'ya gitmiştim” diye konuştu.

Tuncer Cengiz

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