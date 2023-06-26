İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı

Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında yer alan İGA İstanbul Havalimanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde ev sahipliği yaptığı uçuşlarda yolcu sayısında yeni bir rekora ulaştı. İGA İstanbul Havalimanı dün, toplamda bin 593 uçuşa ve 252 bin 364 yolcuya ev sahipliği yaptı. Açılışından bugüne kadar en yüksek yolcu sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı, ‘günlük yolcu sayısı rekorunu' kırmayı başardı. Ramazan Bayramı'nın son günü olan 23 Nisan 2023'te ise günlük bin 548 uçuş ve 244 bin 709 yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, uçuş sayısında yılın ilk rekoruna imza atmıştı.

Lokman Sarıkurt

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