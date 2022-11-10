İstanbul Havalimanı'nda uçakların taksi süreleri yüzde 15 azalacak

‘Yönlendirme Seviyesini' nin hayata geçirilmesiyle ilgili olarak İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cengiz Paşaoğlu, Avrupa Komisyonu Ulaştırma ve Hareketlilik Genel Müdürü Henrik Hololei, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) Danışmanı Haydar Yalçın ve üst düzey yetkililer katıldı. Törende sistemle ilgili olarak bilgi veren İGA Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve EUROCONTROL Performans Değerlendirme Komisyonu üyesi İsmail Hakkı Polat yerdeki tüm uçak ve araç hareketlerinin kontrol edilmesini sağlayan A-SMGCS sisteminin üçüncü aşaması olan ‘Yönlendirme Seviyesini' hayata geçirilmesi ile birlikte hava trafik kontrolörlerinin uçakların yerdeki hareketlerini önceden planlayarak taksi yollarını daha verimli kullanılacağını söyledi.

Çalışma sistemi tamamen dijital

Sistem ile ilgili olarak basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulunan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat, "Bugün İstanbul Havalimanı'nda yeni bir teknolojik gelişimin ilk operasyona geçişlerini kutluyoruz. Hava Trafik Kontrol Kulemizde aktif olarak kullandığımız A-SMGCS ismini verdiğimiz yerdeki tüm uçak ve araç hareketlerinin kontrol edildiği sistemin yeni gelişimini bir sonraki aşamasının ilk çalışmalarını gerçekleştirdik. Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile yurt dışındaki havacılık otoritelerinin katılımıyla bu açılışı gerçekleştirdik. Kurulan bu yeni sistemle artık havalimanımızda hava trafik kontrolörleri uçakların yerdeki hareketlerini önceden planlayabilecekler, taksi yollarını daha efektif kullanabilecekler'' diye konuştu.

Sistem sayesinde uçakların taksi süreleri azalacak

Yönlendirme Seviyesinin faaliyete geçmesiyle taksi sürelerinde azalma olacağını ve ASMGCS Sisteminin Havayolu Şirketlerine ekonomik olarak sağlayacağı avantajlardan da bahsetti. Polat,'' Öncelikli olarak elbette ki uçaklarımız yerde daha az taksi yapacaklar. Taksi sürelerini daha az aşağıya çekebileceğimiz gibi bu kadar karmaşık bir trafikte karşı karşıya gelinebilecek herhangi bir güvenlik sıkıntısını da önlemiş olacağız. Günlük 1300 uçaktan bahsediyoruz ve bu uçakların taksilerindeki 1 dakikalık tasarruf ayda 40 bin dakikaya denk geliyor bu da gerçekten çok önemli'' dedi.

Sitemin bir sonraki aşaması ‘Follow The Green'

Uçağın yerdeki hareketlerinin yeşil ışıklar aracılığı ile pilota aktarıldığı yönlendirme sisteminden bahseden Polat, "Dördüncü seviye Yönlendirme' çizdiğimiz rotaları taksi yolarını merkez armatüllerine ileteceğiz. Böylece pilotlara görsel bir bilgi vereceğiz. Pilot ilerlerken önündeki lambalar yanacak ve pilota yol götürecek. Bu lambaların rengi yeşil olduğundan ‘Follow the Green'olarak adlandırılıyor.

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