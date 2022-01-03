İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu kuryesi yakalandı

Venuzuella uyruklu C.M.U.G, 18 Aralık 2021 tarihinde Karakas'tan İstanbul'a geldi. Uçaktan indikten sonra pasaport kontrol noktasına doğru ilerleyen şahıs aniden rahatsızlanarak bayıldı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Yapılan ilk muayenenin ardından şahıs tedavisi için hastaneye kaldırıldı. C.M.U.G'un hastanede yapılan tomografi kontrolünde mide ve bağırsaklarında 12 adet kapsül tespit kokain tespit edilmesini üzerine şahıs ameliyata alındı.

Bağırsakları patlayan uyuşturucu kuryesi tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkemeye sevk edilen kurye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuncer Cengiz



İLGİLİ HABER Midesinde uyuşturucu kapsülleri patlayan yolcu hayatını kaybetti

İLGİLİ HABER Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, havalimanında öldü

İLGİLİ HABER İstanbul Havalimanı'nda yolcunun midesinde 2 kilo uyuşturucu çıktı