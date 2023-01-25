İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonları: Gitar kılıfından ve terlik tabanından uyuşturucu çıktı

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizleri ve hedefleme çalışmaları neticesinde, İran'dan gelen bir şüpheli yolcu takibe alındı. Yolcunun taşıdığı gitar çantası-ray taramasından geçirildi. Gitar çantasında sıra dışı bir yoğunluk olduğu görüldü. Bunun üzerine gerçekleştirilen detaylı fiziki aramada, şüpheli görülen bölgelere gizlenmiş vaziyette maddeler olduğu tespit edildi. Uyuşturucu madde tespit cihazıyla yapılan analizde, uyuşturucu maddenin metamfetamin olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen 2,5 kilogram ağırlığındaki metamfetamine el konuldu. Şüpheli ise gözaltına alındı,

Terlik tabanından uyuşturucu çıktı

Diğer bir operasyonda ise, Gümrük Muhafaza ekipleri riskli olarak değerlendirdiği bir kargoyu açarak aradı. Kargonun içindeki giysilerin arasında bulunan terliklerin tabanında değişik bir dikiş olduğu fark edildi. Dikişlerin sökülmesiyle terliklerin taban kısmına zulalanan 500 gram captagon hap bulundu.

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