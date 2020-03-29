İstanbul Havalimanı'nda yolcular seyahat izin belgesi için başvuruyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda seyahat etmek isteyen yolcular için dün saat 17.00'den itibaren valiliklerden izin belgeleri alma zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda belirlenen 14 büyükşehre havayoluyla seyahat etmek isteyen yolcular İstanbul Havalimanı'na gelerek gerekli belge için işlemlerini yaptırmaya başladı.

Havalimanına gelerek başvuru yapan yolculardan Recep Biberoğlu, “İş için İzmir'e gitmiştim. Oradan Trabzon'a uçamadığım için buraya geldim. Uçağımın iptal olduğunu duydum. Şimdi de izin gerekiyormuş nasıl alındığını bilmiyorum inşallah alacağız. Umarım her şey iyi olacak” diye konuştu.

Çocuğunu ameliyat ettirmek için Batman'dan İstanbul'a geldiğini belirten Mücahit Akbaş ise, “Valilik izni olmadan gidemezsiniz dediler. Biz de tam olarak ne yapılacak bilmiyoruz ama şimdi geldik o işlemleri gerçekleştireceğiz. Benim hastam da burada nereye götüreceğimi bilemiyorum, eve de gidemiyorum memlekete de gidemiyorum” dedi.

Seyahat İzin Kurulu'na başvurular başladı

Havalimanında ilk olarak Seyahat İzin Belgesi Başvuru Masası olarak belirlenen kontuar adasına gelen yolcular, burada kendilerine verilen formu doldurarak kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. Yolcular daha sonra, seyahat etme gerekçelerini yazdıkları formla birlikte yine terminal içerisinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulu ofisi başvuru masasına gelerek müracaatlarını işlemlerini yapıyor. Başvurunun akabinde burada yapılacak değerlendirmenin ardından seyahat etmesi uygun görülen yolcuların uçuşlarına onay verilecek.

Öte yandan başvuru işlemlerini gerçekleştirmek üzere sıraya giren yolculardan bazılarının tedbir amaçlı sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

Ferhat Yasak