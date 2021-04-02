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İstanbul Havalimanı'nın ödüllü kulesinin ışıkları otizm farkındalığı için maviye döndü

İstanbul Havalimanı'nın ödüllü kulesinin ışıkları otizm farkındalığı için maviye döndü
İstanbul Havalimanı'nın ödüllü kulesinin ışıkları otizm farkındalığı için maviye döndü

İstanbul Havalimanı’nıın tasarım ödüllü Trafik Kontrol Kulesi, Dünya Otizm Farkındalık günü nedeniyle maviye büründü.

Otizm Farkındalık günü nedeniyle dört havalimanı, ikonik yapılarını mavi ışık ile aydınlatarak, fotoğraflarını otizm farkındalığını artırmak amacıyla #LightItupBlue- #MaviIşıkYak etiketini kullanarak sosyal medyada paylaştı. Konuyla ilgili olarak İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından yapılan paylaşımda, "İstanbul Havalimanı olarak, otizmli bireylerin günlük hayattaki faaliyetlere etkin katılımını destekliyoruz. #MaviIşıkYak diyelim ve farkındalığımızı birlikte gösterelim" denildi.

Tuncer Cengiz

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