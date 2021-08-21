İstanbul Heybeliada'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Heybeliada'da Kuleli Köşk mevkiinde saat 13.15 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Heybeliada'daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. İstanbul'umuza geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

Cem Güney Kılıç