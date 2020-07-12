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İstanbul Heybeliada'da orman yangını

İstanbul Heybeliada'da orman yangını
İstanbul Heybeliada'da orman yangını

İstanbul Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan ekipler tarafından müdahale ediliyor.

İstanbul Heybeliada'da orman yangını - Tıkla İzle

İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de yangın bölgesine geçeceği bildirildi.

İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken
bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz ve 40 personelin daha sevk edildiği aktarıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de yangın bölgesine geçeceği belirtildi.

Öte yandan yangın Anadolu Yakası Bostancı sahilinden de görülüyor.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliğinden Heybeliada'daki yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda iki farklı noktada orman yangını çıkmıştır. Söndürme çalışmalarına çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edilmiştir” denildi.

İstanbul Valiliğinden Heybeliada'da Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda iki farklı noktada çıkan yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Adalar ilçemizde bugün saat 17.07'de Heybeliada Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda iki farklı noktada orman yangını çıkmıştır. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İBB İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 adet helikopterle müdahale edilmektedir. Yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığımızca çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edilmiştir. Yangını söndürme çalışmaları devam etmekte olup, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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