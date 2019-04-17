İstanbul için emsal karar

Yüksek Seçim Kurulu, dün seçimlerin yenilenmesi kararının alındığı Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde en yüksek oyu alan İYİ Parti adayı Necati Alsancak'ın mazbatasını iptal etti. Karar, 2 Haziran'da yeniden sandık başına gitmeye hazırlanan Denizli'nin Honaz ve Artvin'in Yusufeli ilçelerine emsal oldu. Bu çerçevede Honaz Belediye Başkanlığı'na Vali Yardımcısı Turan Atlamaz atandı. Atlamaz seçim yapılıp mazbata yeni sahibine verilene kadar görev yapacak. AK Parti'nin olağanüstü itirazı kabul edilir ve seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece için de aynı süreç işleyecek.

Mazbataları iptal edilen belediye başkanlarının yerine, belediye meclis üyeleri arasından seçimle veya vali tarafından atama yapılabiliyor. Yasaya göre, mazbatası geçersiz hale gelen belediye başkanının yerine seçilecek isim için vali tarafından 10 gün içinde belediye meclisinin toplanması sağlanıyor. Yeni belediye başkanı, meclis üyeleri arasından gizli oyla seçiliyor. İlk oylamada üye tam sayısının üçte ikisinin oyu gerekiyor. Başkan iki oylamada seçilemezse, bir sonraki oylamada salt çoğunluk aranıyor. Bu oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa en çok oy alan iki aday için dördüncü tur oylama yapılıyor ve en fazla oy olan belediye başkanı oluyor.

2014 yılında Yalova'daki belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararından sonra da aynı süreç işlemişti. Seçimleri kazanan CHP'li adayın mazbatası, yenilenme kararından sonra iptal edilmiş, belediye meclisinde yeni başkanlık seçimine kadar da, vali meclis üyelerinden bir ismi vekaleten belediye başkanı atamıştı.

Türkiye Gazetesi