İstanbul için kar uyarısı

AKOM'un paylaştığı bilgilere göre, hafta başında etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor. Karadeniz üzerinden İstanbul'a geçiş yapacak soğuk hava dalgası, havadaki nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceği, Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor. Kar yağışlarının yeni hafta başına kadar devam edeceği öngörülüyor.

Tüm hafta sürecek

İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden Marmara bölgesine giriş yapması beklenen sistem nedeni ile hâlihazırda mevsim normalleri altında (5-8 derece) seyreden sıcaklıkların Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0 dereceler civarı ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, soğukların tüm hafta süreceği tahmin ediliyor.

Kar kalınlığı oluşabilir

AKOM'un paylaştığı bilgilere göre; kuvvetli (40-60km/s) kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken nem ile beslenecek olması sebebi ile Ocak ayında yaşanan kar yağışına yakın kar kalınlıklarının oluşma ihtimali bulunuyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbulluların soğuk ve yağışla havaya karşı hazırlıklı olması, yapılacak uyarıları takip etmesi istendi.