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İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. Yağışların bugün öğleden sonra etkili olacağı yarından öğleden sonra ise etkisini azaltarak kesileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün İstanbul'da beklenen sağanak yağışların, öğleden sonra etkisini artırarak gece saatlerinde poyraz fırtınası (50-70 km/sa) ile birlikte kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışın, yarın sabah saatlerinde etkisini azaltarak öğleden sonra kesilmesi bekleniyor” denildi.

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