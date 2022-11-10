İstanbul ihracatçılarından ilk on ayda 9,3 milyar dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliğine üye farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın firma ile 2022 yılının ilk on ayında 9 milyar 300 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 22.1 oranında ihracat artışı yakaladı. İstanbul İhracatçıları, ilk on ayda 200 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı yüzde 5 oldu.

Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracat yüzde 41.2 oranında arttı

İstanbul ihracatçıları, yılın ilk on ayında, değer bazında en fazla ihracatı 742.4 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirdi. Irak'a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı. İİB, Irak'ın ardından değer bazında en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Almanya, Birleşik Krallık ve Norveç'e ihracat yaptı. İhracatta ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ürünleri; Rusya'ya gemi, yat ve hizmetleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; Almanya'ya mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile fındık ve mamulleri; Birleşik Krallık'a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; Norveç'e ise gemi, yat ve hizmetleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı. Ülke grupları baz alındığında ise İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 1 milyar 935 milyon dolar ile Ortadoğu ülkeleri oldu. Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracat, yılın ilk on ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41.2 oranında arttı.

İstanbul ihracatçıları, ekim ayında ise, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16 oranında artış ile 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Birlik, ekim ayında en fazla ihracatı Rusya, Irak ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirdi.

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