İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş, polis merkezi yapılacak alanı inceledi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni yapılacak olan Şişli Polis Merkezi Amirliği binası öncesi İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, alanı inceledi. 19 Mayıs Mahallesi'nde Şişli Kaymakamlığı tarafından tahsis edilen alana yapılacak olan binanın alanına gelen Aktaş, bir süre sorumlu müdürlerden bilgi aldı.

Polis merkezi inşaatına yakında başlanacak

Aktaş'a Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Zafer Baybaba, Koray Şensoy, İnşaat Emlak Şube Müdürü ve aynı zamanda Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan ve sıralı amirleri eşlik etti. Alan hakkında bilgi alan Aktaş ardından Şişli Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti. Polis Merkezi Amirliği inşaatının yakın zamanda başlayacağı bilgisi verildi.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun

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