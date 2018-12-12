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İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli 22 asker FETÖ'den tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli 22 asker FETÖ'den tutuklandı
İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli 22 asker FETÖ'den tutuklandı

FETÖ’nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli 22 asker tutuklandı.

İstanbul’da 22 asker FETÖ’den tutuklandı - Tıkla İzle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde aktif olarak çalışan muvazzaf 41 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında 7 Aralık tarihinde İstanbul ve 2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 41 asker yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 14'ü etkin pişmanlıktan yararlandı. Örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunan 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 24 şüpheliden 22'si tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol istemiyle sevk edilen diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yusuf Melikoğlu
 

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