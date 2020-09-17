İstanbul İl Pandemi Kurulu, Vali Yerlikaya başkanlığında toplandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesinde toplanan İstanbul İl Pandemi Kurulu'na başkanlık etti.

İl Pandemi Kurulu'na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Marmara Bölge Baştabibi Dr. Bekir Lütfi Çelepçıkay, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İl AFAD Başkanı Gökhan Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Arzu Gür, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ve Pandemi Kurulu üyeleri katıldı.

İl Pandemi Kurulu'nda, İstanbul genelinde yürütülen pandemi çalışmaları kapsamında alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları, toplu ulaşım ile kademeli mesai konuları ele alındı.