İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: 'İstanbul'da palyatif yatak sayısı 800'ün üzerinde'

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: 'İstanbul'da palyatif yatak sayısı 800'ün üzerinde'
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: 'İstanbul'da palyatif yatak sayısı 800'ün üzerinde'

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde oluşturulan Palyatif Bakım Merkezinin açılışında konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “İstanbul’un kamu hastanelerinde 29’uncu palyatif merkezi açıldı. 777’ydi yatağımız şu anda 800’ün üzerine çıkmış durumda. Geleneksel tıbbı da 2014’ten beri mevzuatıyla beraber, hekim gözetiminde uyguluyoruz. Türkiye bu konuda esasında dünyanın lideri olabilecek alt yapıya, bilgiye de sahip” dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: 'İstanbul’da palyatif yatak sayısı 800’ün üzerinde' - Tıkla İzle

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oluşturulan tüm branşlardaki bakım hastaları, ileri evre organ yetmezliği, solunum sıkıntısı gibi ileri dönem hastalıkları bulunan birçok hastaya hizmet vermek üzere 12 odalı, 20 yataklı Palyatif Bakım Merkezi açıldı. Açılışa, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mine Gürsaç Çelik, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Toptaş, bağışçı eczacı Yunus Dadaşoğlu ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Açılışta konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, İstanbul'un palyatif bakım merkezleri ve yatak sayılarına ilişkin bilgi verdi. Merkezin açılış kurdelesinin kesiminin ardından ise merkezin odaları gezilerek hasta ziyareti yapıldı.

Hasibe Karadağ - Alper Suat Tutaşı



 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.