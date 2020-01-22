İstanbul kara hazır, ekipler yollarda bekliyor

Geçtiğimiz bir buçuk aylık dönemi yağmurlu ve soğuk geçiren İstanbul'da kar yağışı dört gözle bekleniyor. Meteorolojiden yapılan uyarılar kapsamında karayolları ve belediyeye bağlı ekipler, ana arterleri açık tutmak için bekliyor. Bu kapsamda kar küreme ve tuzlama araçları önemli bağlantı yolları ve metrobüs güzergahında hazır bekliyor. Ekipler, olası kar yağışı esnasında vatandaşların mağdur olmaması için nöbet tutuyor.





Megakent İstanbul'un tepeleri geçtiğimiz günlerde beyaza bürünürken merkez noktalar için Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uyarılarına devam ediyor. Yakın zamanda kar yağışının etkili olacağı ihtimaline karşılık yollarda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayollarına bağlı kar küreme ve yol tuzlama araçları D100 Karayolu ile birlikte İstanbul'un çeşitli noktalarında gece boyunca nöbet tuttu. Ana arterlerde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için gece boyunca tetikte bekleyen ekiplerin nöbetlerine sabah saatlerinde de devam edeceği öğrenildi. Araçların seyir halindeyken kaymaması için ekipler aralıklarla yolları tuzladı.