İstanbul Karbon Zirvesi'nden Türk Telekom'a ödül

Türk Telekom, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından düzenlenen 6'ncı İstanbul Karbon Zirvesi'nde 'Düşük Karbon Kahramanı' ödülüne layık görüldü. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşen zirvede Türk Telekom, 2015 yılında hayata geçirdiği verimlilik projelerinden 'Verimli SoğuTTma, İklim Dostu Haberleşme Projesi' ile ödülün sahibi oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci tarafından verilen ödülü, Türk Telekom adına İletim Sistemleri Direktörü Mustafa Kemal Odabaşı aldı.

'Verimli SoğuTTma, İklim Dostu Haberleşme Projesi' sayesinde yıllık bin 161 ton karbondioksit salınımı engelleniyor. Türk Telekom, 2020 yılında tamamlamayı planladığı bu proje ile yıllık 4 bin 300 ton karbondioksit salınımını engellemeyi hedefliyor.