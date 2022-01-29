İstanbul karla kaplıyken aşı olmaya geldiler

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı birçok olumsuzluğa neden olmuştu. Araçlar uzun süre yollarda kalırken kapanan yollara rağmen kimi vatandaşlar korona virüs salgınına karşı aşılarını olmayı ihmal etmedi. Esenler'de yaşayan 58 yaşındaki Ünzile Bozdağ ve 28 yaşındaki Kamile Nur Bozdağ da yoğun kara rağmen aşı randevularını alarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi. 25 Ocak'ta hastaneye gelerek yerli aşı Turkovac'tan olan anne kız o anları anlattı. Hava şartları kötü olsa da salgına karşı aşının önemli olduğunu belirterek hatırlatma dozu tercihini yerli aşıdan yana kullanan 58 yaşındaki Ünzile Bozdağ, “Turkovac, hatırlatma aşısını yaptırdık. Soğuk, yollar kapalı, zor geldik” dedi.

“Yollar kapalı olduğu halde çıkıp geldik, olduk”

Aşı olmak için yerli aşıyı beklediğini, kara rağmen aşısını yaptırmak için hastaneye geldiğini anlatan 28 yaşındaki Kamile Nur Bozdağ, “Ben de Turkovac oldum, ilk dozu oldum. Zaten Turkovac'ın çıkmasını bekliyordum. Anca randevu alıp gelip olabildim. Yollar kapalı olduğu halde çıkıp geldik, olduk” ifadelerini kullandı. Yerli aşıdan yaptıran bir başka vatandaş ise “Karlı havada geldik, biraz zor oldu ama yerli ve milli olduğu için randevumuzu da aldık hızlı bir şekilde 3. dozumuzu olalım dedik" diye konuştu.

Hasibe Karadağ