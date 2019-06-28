İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet coşkusu

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Çengelköy Yerleşkesinde düzenlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet törenine katılan Doğuş Üniversitesi Rektörü, Rektör Yardımcısı, Beykent Üniversitesi Rektörü, Rektör Yardımcısı, akademisyenler ve öğrencilerin velileri mezunların mutluluğuna ortak oldu.

“En önemli hedefimiz öğrenmeyi de öğretmek oldu”

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Kamil Uslu yapmış olduğu açılış konuşmasında öncelikli hedeflerinin ‘öğrenmeyi öğretmek' olduğuna vurgu yaparak, “Öğrencilerimizin bizlere yaşattığı bu duygu bizim için çok ayrı ve güzel bir duygu. Bu sevincimize ortak olduğunuz için katılım gösteren ve bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Kurum olarak verdiğimiz eğitimde öğrencilerimize birçok ayrıcalık sunduk. Öğrencilerimizin meslek hayatında bu ayrıcalığı yasayacaklarından hiç şüphem yoktur. Gençlerimizi yetiştirirken en önemli hedefimiz öğrenmeyi de öğretmek oldu. Öğrenmek hayat boyu devam eden bir süreç. Her gün yeni şeyler keşfetmek, yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve bir önceki bilginin üzerine yeni bilgiler eklemek zorundalar. Bu işinizi en iyi şekilde yapmanın birinci koşuludur. Her öğrendiğini daha da ileriye götürme azmi içinde olacaklardır. Sizleri yeni bir hayat hazırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler Büyük Atatürk'ün gösterdiği yoldan ayrılmayınız. Ailenizi, ülkenizi, milletinizi, bayrağınızı, dilinizi seviniz ve yüceltiniz. Ömrünüz bereketli, yolunuz ve bahtınız açık olsun. Yüce Allah'a emanet olun” dedi.

Sonrasında Okul Birincisi Faruk Kakşi, İkincisi Adem Çam Gören ve Üçüncüsü Leyla Erarslan' e başarılarından dolayı plaket verildi. Sırasıyla sahneye davet edilen öğrenciler öğretmenleri tarafından tebrik edilerek diplomaları takdim edildi ve son olarak hep birlikte mezuniyet yemini eden öğrenciler keplerini havaya atarak sevinçlerini paylaştılar.