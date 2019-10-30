İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul Maratonu simülasyonu koşuldu

İstanbul Maratonu simülasyonu koşuldu
İstanbul Maratonu simülasyonu koşuldu

Türkiye’nin en önemli maratonlarından biri olan İstanbul Maratonu için geri sayım sürerken koşuya katılacak olan aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers, maratonun simülasyon koşusunu gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en önemli maratonlarından biri olan İstanbul Maratonu için geri sayım sürerken koşuya katılacak olan aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers, maratonun simülasyon koşusunu gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce kişi ve Red bull Challengers üyeleri, Yenikapı'dan başlayıp Bebek'e kadar kendilerine ve kilometrelere meydan okudular. Bayrak koşusu formatında 4 grubun el değiştirerek gerçekleştirdiği organizasyon sonunda No Reason Co. katılımcılara ‘En Uzun Mesafe Koşu Ödülü' ve ‘En Üretici İçeriği Üreten Koşucu Ödülü' de verdi.

Aktif yaşamı benimseyen spor profesyonelleri ve gönüllülerinden oluşan Red Bull Challengers, 3 Kasım'da düzenlenecek İstanbul Maratonu'nda insanları aktif bir yaşam için motive etmeyi ve onlara ilham vermeyi amaçlıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.