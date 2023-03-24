İstanbul merkezli 10 ilde sahte altın operasyonu: 34 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca sahte, düşük ayarlı ve hurda altından yaptıkları altınları piyasaya sürerek, Türkiye genelinde farklı kuyumculara satış yaparak haksız kazanç sağlayan suç örgütü hakkında soruşturma başlatıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaları sonucunda tespit edilen 52 şüpheli kişinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Bursa, Bitlis, Tokat, Tekirdağ, Amasya, Manisa, Siirt ve Gaziantep'te farklı adreslere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Mali Şube ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için Mali Şube polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Furkan Duman

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