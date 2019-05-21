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İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün bilişim yapılanmasına yönelik soruşturmada 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde mahrem hizmetler / bilişim yapılanmasına yönelik soruşturmada 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 18 ilde bulunan 92 adreste eş zamanlı olarak operasyon başlattı. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyonun devam ettiği öğrenildi. 

Mehmet Yusuf Melikoğlu - İrem Demir
 

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