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İstanbul merkezli 2 ilde DEAŞ'a operasyon: 7 gözaltı

İstanbul merkezli 2 ilde DEAŞ'a operasyon: 7 gözaltı
İstanbul merkezli 2 ilde DEAŞ'a operasyon: 7 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla aranan 7 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak gibi yakın coğrafyadaki çatışmalı ülkelerde faaliyet gösteren radikal örgütlerden DEAŞ'la irtibatlı kişileri yakın takibe aldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde geçmişte söz konusu örgüt saflarında yer aldığı ileri sürülen ve son süreçte Türkiye'ye yönelik eylemler yapabileceği göz önünde bulundurulan şüphelilere yönelik bu sabah İstanbul merkezli olarak 2 ilde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Özel Harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, örgüt mensubu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Sadık Kahraman

 

 

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