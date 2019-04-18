İstanbul merkezli 3 ilde operasyon: 50 gözaltı

Alınan bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan “Çingene Ümit” lakaplı Ümit Y.'nin yaptığı organize suç örgütünün ağırlıklı olarak Bağcılar, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu'nda esnaf ve vatandaşlara yönelik eylem yaptığını, cinayet, adam yaralama, yağma ve çek-senet tahsilatı gibi çok sayıda olay gerçekleştirdiğini belirledi.

Yürütülen soruşturma kapsamında 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah harekete geçen polis, söz konusu olaylara karıştıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 59 şüphelinin yakalanması için İstanbul'un da aralarında olduğu 3 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alınırken, yakalanan suç örgütü üyelerinin 4 ayrı cinayete karıştıkları ileri sürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 8 tabanca, 1 av tüfeği, 1 adet “remington” olarak bilinen uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait 2 bin 215 adet mermi ve sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sadık Kahraman