İhlas Haber Ajansı

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İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca farklı sayılı soruşturma dosyaları kapsamında yer alan PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyetlerde bulunanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra legal/illegal yollardan ülkemize giriş yaptıkları, terör örgütüne maddi, yaşamsal ve lojistik destek temini faaliyetlerinde bulundukları şeklinde bilgiler elde edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul'da 7 ilçede olmak üzere 9 adrese ve Bingöl ve Tekirdağ illerinde birer adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller üzerinde incelmeme başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul emniyetine elde edilmiştir.

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