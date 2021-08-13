İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca farklı sayılı soruşturma dosyaları kapsamında yer alan PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyetlerde bulunanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra legal/illegal yollardan ülkemize giriş yaptıkları, terör örgütüne maddi, yaşamsal ve lojistik destek temini faaliyetlerinde bulundukları şeklinde bilgiler elde edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul'da 7 ilçede olmak üzere 9 adrese ve Bingöl ve Tekirdağ illerinde birer adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller üzerinde incelmeme başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul emniyetine elde edilmiştir.