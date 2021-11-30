İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde 31 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Baskınlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan 2015 yılında ilişikleri kesilen ve YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde de örgütle bağlantılarına devam ettiği tespit edilen 31 şüphelinin yakalanması için operasyonun düğmesine bastı.
Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Baskınlarda Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatlarını devam ettirdikleri tespit edilen çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.
Gözaltına alınan FETÖ üyeleri sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, firari şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi.

Sadık Kahraman
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.