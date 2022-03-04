İstanbul merkezli 4 ilde tütün kaçakçılarına operasyon: 22 gözaltı

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün imalathanelerine yönelik operasyon düzenledi. İstanbul 2022 tarihinde İstanbul, Adıyaman İzmir ve Kocaeli'de toplam 24 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında 1 örgüt lideri ve 1 örgüt yöneticisinin de bulunduğu 22 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 200 bin lirayı bulan 21 milyon 53 bin 600 boş makaron, 12 ton 656 kilo 600 gram kıyılmış tütün, 5 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 265 adet gümrük kaçağı puro, 638 bin 250 adet dolu makaron, 336 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 9 bin 841 adet sökülmüş/kesilmiş TAPDK bandrolü, 148 kilo 500 gram nargile tütünü, 2 milyon 520 bin adet sigara filtresi, 12 bin boş sigara kutusu, 7 tane elektrikli sigara dolum makinesi, 7 adet elektrikli sanayi tipi bandrol sökümünde kullanılan ütü ve kompresörler ile tütün kaçakçılığında kullanılan 19 araç ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Operasyonların devam ettiği belirtildi.



Sadık Kahraman

