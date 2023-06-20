İstanbul merkezli 4 ilde yasa dışı silah imalathanelerine baskın: 27 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah üretip bu silahların ticaretini yaptıkları iddiasıyla aranan 31 şüpheliye yönelik İstanbul, Rize, Giresun ve Tekirdağ'da operasyon başlattı. Çok sayıda adrese şafak vakti gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlara özel harekat ekiplerinin de destek verdiği, operasyonda 27 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Bu kişilere ait ev ve “merdiven altı” diye tabir edilen imalathanelerdeki aramalarda ise 1 otomatik tüfek, 4 pompalı tüfek, 76 tabanca, 84 şarjör ve bu silahlara ait 276 mermi ele geçirildi. Yakalanan 27 zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari 4 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Sadık Kahraman

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